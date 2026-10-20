لتفعيل مبادرة «أسرتي قوتي».. وحدات ذوى الهمم بالشرقية تنظم 28 ندوة توعوية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اهتمام الدولة المصرية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم ولأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» التي تحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تولي إهتمام خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياه مشيراً إلى أن ‏إهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة ،يُعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري للدول.

من جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، ومشرف عام لجنة شئون ذوى الهمم بالديوان العام، أن المحافظة حريصة على تفعيل المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية (اسرتى قوتى) بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الإستفادة منها بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

من جانبه أوضح السيد الغندور رئيس لجنة شئون ذوى الهمم (قادرون باختلاف ) بديوان عام المحافظة قيام فريق عمل أعضاء لجنة شئون ذوى الهمم بالمحافظة ومسئولى وحدات ذوى الهمم بالمراكز والمدن والأحياء بتفعيل المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» لرعاية الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم بنطاق المحافظة، بتنظيم (٢٨ ) ندوة توعوية تحت عنوان "مجتمع يفهمنا تزامناً مع ذكرى احتفالات نصر اكتوبر واليوم العالمى للعصا البيضاء ، "استفاد منها (١٤٠٠) مواطن من المعلمين و أولياء الامور والطلبة والموظفين.

وأضاف أنه تم تنظيم عدة فعاليات بالمدارس للإحتفال بذكرى نصر أكتوبر، كما قامت وحدة ذوى الهمم بمركز الحسينية بتنظيم قافلة طبية بمركز شباب سماكين الغرب ، شملت (١١) تخصص طبى وهم ( أطفال - صدر – رمد – باطنة – جلدية – عظام – قلب – مسالك – تنظيم أسرة – أنف واذن وحنجرة – جراحة أورام الثدى) استفاد منها (٤٢٣) مواطن .

بدوره أكد محافظ الشرقية أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل وواجب مجتمعي، والمحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لهم ولأسرهم، وتحويل أهداف المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» إلى خدمات ملموسة تصل إلى مستحقيها بكافة أنحاء المحافظة.