سيف زاهر: الأهلي يتحرك لتجديد عقد بن شرقي بعد الانتهاء من ملف محمد هاني

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف النادي الأهلي من تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن ملف اللاعب سيكون مطروحًا عقب الانتهاء من إجراءات تجديد عقد محمد هاني.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي سيتجه إلى فتح ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي بعد حسم ملف محمد هاني، موضحًا أن سقف الرواتب المحدد للاعبين الأجانب داخل النادي يتراوح بين 900 ألف دولار ومليون و100 ألف دولار سنويًا، وهو الحد الأقصى الذي يسعى النادي للالتزام به.

وأضاف أن أشرف بن شرقي يحصل على راتب يتجاوز هذا السقف، وهو ما يجعل مسألة تجديد عقده محل نقاش، لافتًا إلى أن مصير المفاوضات لا يزال غير واضح حتى الآن.

واختتم سيف زاهر تصريحاته بالتأكيد على أن أشرف بن شرقي يعيش واحدة من أفضل فتراته مع الأهلي، في ظل المستويات التي يقدمها مع الفريق، وهو ما يجعل ملف استمراره وتجديد عقده من الملفات المهمة التي تنتظر الحسم خلال الفترة المقبلة.