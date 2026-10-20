موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2026-2027.

باريس سان جيرمان يستضيف برشلونة في مواجهة نارية

يستضيف باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، نظيره برشلونة على ملعب «حديقة الأمراء»، في مواجهة قوية ينتظرها جمهور الفريقين، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها الطرفان خلال الفترة الأخيرة.

ويدخل الفريق الفرنسي اللقاء بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، باحثًا عن تحقيق انتصار جديد يعزز به حظوظه في مواصلة مشواره الأوروبي بنجاح، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

على الجانب الآخر، يسعى برشلونة، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانز فليك، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوز مهم خارج ملعبه، يؤكد من خلاله قدرته على المنافسة بقوة على لقب البطولة القارية.

موقف برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يمتلك الفريقان ست نقاط في رصيدهما، بعدما نجح كل منهما في تحقيق الفوز خلال أول جولتين من مرحلة الدوري، وهو ما يزيد من أهمية المواجهة المرتقبة بينهما، في ظل رغبة الطرفين في مواصلة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.

ويخوض برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في منافسات الدوري الإسباني، ليواصل تصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بعد فوزه على ستراسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي، ليصل رصيده إلى 14 نقطة، ويحتل المركز الثاني متساويًا مع المتصدر أولمبيك ليون.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم

تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» أحداث المواجهة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تغطية للمباراة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقوة الفريقين وطموحاتهما في المنافسة على اللقب الأوروبي