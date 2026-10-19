نجم برشلونة يتطلع للثأر من باريس سان جيرمان: نريد إعادة الفوز إلى الديار

أكد الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، تطلعه لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان في المواجهة المقبلة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن الخسارة أمام المنافس تمنح اللاعبين رغبة إضافية في الثأر والرد داخل الملعب.

وقال بيدري: “عندما يهزمك أحدهم، تشعر دائمًا برغبة صغيرة في الثأر ومحاولة التغلب عليه في المواجهة المقبلة”.

وأضاف نجم برشلونة: “بالنظر إلى أسلوب لعب الفريقين، أعتقد أنها واحدة من أجمل المباريات التي يمكن مشاهدتها حاليًا، إن لم تكن الأجمل على الإطلاق”.

وتابع: “أنا محظوظ بقدرتي على الاستمتاع بهذه المباراة من أرضية الملعب، إذا شاركت فيها، وسأستمتع بها إلى أقصى حد”.

واختتم بيدري تصريحاته قائلًا: “أتمنى أن يستمتع بها المشجعون أيضًا، وأن نتمكن من إعادة الفوز إلى الديار”.