بعد مشاركته مع الفريق الرديف.. مدرب برشلونة السابق يوجه نصيحة مهمة لـ حمزة عبد الكريم

أكد أوزيبيو ساكريستان، لاعب برشلونة السابق والمدير الفني الأسبق، أن مشاركة حمزة عبد الكريم مع الفريق الرديف ستكون خطوة مهمة في تطوره، مشددًا على ضرورة تحلي اللاعب بالهدوء والصبر خلال هذه المرحلة من مسيرته.

وقال ساكريستان: «على حمزة أن يحافظ على هدوئه، واللعب مع الفريق الرديف سيكون مهمًا لتطوره".

وأضاف: "وجوده مع الفريق الأول أمر مهم جدًا في مسيرته؛ لأنه يشارك بانتظام في التدريبات، ويتعلم أشياء ستكون أساسية لمستقبله الكروي، لكنه يحتاج أيضًا إلى اللعب والمشاركة في المباريات بصورة منتظمة».

وسجل حمزة عبد الكريم هدفًا مع رديف برشلونة، في مرمى يوتيبو، من ضربة جزاء، أمس الأول، السبت.