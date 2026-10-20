قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع خام برنت رغم تجدد هجمات الفصائل اليمنية على منشآت الطاقة السعودية
بعد ثلاثية المقاولون.. بركات وجهازه يتقدمون باستقالتهم من تدريب إنبي الشرقية
الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض
أمين الفتوى: خطابات الرئيس السيسي تعكس بُعدًا روحيًا يتقاطع مع التصوف المعتدل
ناشط فلسطيني يطلب تدخل المحكمة العليا الأمريكية لتجنب اعتقاله وترحيله مجددًا
متحدث الوزراء: منتدى مصر يضع خطة عمل حتى 2030 لتلبية احتياجات المواطنين
بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم
هل يجوز قراءة آيات معينة من القرآن بنية الشفاء؟.. الإفتاء توضح حكم الرقية الشرعية
الكشف عن تويوتا جلانزا 2027 الجديدة بمحرك اقتصادي.. صور
المتهم كان يلهو بفرد خرطوش .. التحريات تكشف تفاصيل مقــ.تل طالبة في شبرا الخيمة
محمود مسلم: لم يرفض أي نائب حتى الآن إرسال قوات مصرية لدعم السعودية
وسط التوترات الإقليمية.. قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

برشلونة وبا
برشلونة وبا
حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ويستضيف ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس المباراة المنتظرة، التي تجمع فريقين يقدمان مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، والألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة.

برشلونة وباريس سان جيرمان.. صراع على صدارة دوري أبطال أوروبا

يدخل برشلونة المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في أول جولتين من مرحلة الدوري، ليحصد 6 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه باريس سان جيرمان، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويأتي الفريق الكتالوني إلى المباراة بعد فوزه على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني، ليواصل نتائجه الإيجابية ويتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة.

في المقابل، يخوض باريس سان جيرمان اللقاء بعد انتصاره على ستراسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي، ليصل إلى 14 نقطة ويحتل المركز الثاني، متساويًا مع المتصدر أولمبيك ليون.

ويطمح الفريق الفرنسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بينما يسعى برشلونة للعودة بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في مرحلة الدوري، في مواجهة مرتقبة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا بين الفريقين.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم

تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تُنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

يتولى المعلق حسن العيدروس مهمة التعليق على أحداث المواجهة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير نظرًا لقيمة الفريقين وطموحهما في المنافسة على اللقب الأوروبي.

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

تراجع أسعار البيض اليوم وارتفاع أسعار زيوت الطعام في الأسواق

تراجع أسعار البيض والسكر.. والزيت يرتفع 11 جنيه .. مفاجأة في أسعار السلع الغذائية اليوم

طرابزون

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

سعرالدولار اليوم

الأخضر وصل 54 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك

قطع المياه ..صورة تعبيرية

تأجيل إصلاح خط مياه زهراء المعادي إلى مساء اليوم.. تعرف على المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

بورصة تورونتو في كندا

تراجع مؤشر بورصة تورونتو في كندا بسبب خسائر القطاع المالي والتعدين

لميس الحديدي: رسالتي للرئيس السيسي كانت من القلب.. وقلقه على مصر وصلني كمواطنة

لميس الحديدي: رسالتي للرئيس السيسي كانت من القلب.. وقلقه على مصر وصلني كمواطنة

المياه

موعد عودة المياه بعد انقطاعها عن مناطق بالقاهرة وضعفها في المقطم والمعادي

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد