موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ويستضيف ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس المباراة المنتظرة، التي تجمع فريقين يقدمان مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، والألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة.

برشلونة وباريس سان جيرمان.. صراع على صدارة دوري أبطال أوروبا

يدخل برشلونة المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في أول جولتين من مرحلة الدوري، ليحصد 6 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه باريس سان جيرمان، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويأتي الفريق الكتالوني إلى المباراة بعد فوزه على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني، ليواصل نتائجه الإيجابية ويتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة.

في المقابل، يخوض باريس سان جيرمان اللقاء بعد انتصاره على ستراسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي، ليصل إلى 14 نقطة ويحتل المركز الثاني، متساويًا مع المتصدر أولمبيك ليون.

ويطمح الفريق الفرنسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بينما يسعى برشلونة للعودة بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في مرحلة الدوري، في مواجهة مرتقبة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا بين الفريقين.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان اليوم

تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تُنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

يتولى المعلق حسن العيدروس مهمة التعليق على أحداث المواجهة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير نظرًا لقيمة الفريقين وطموحهما في المنافسة على اللقب الأوروبي.