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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حماية المستهلك بالشرقية يضبط 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل منشأة غير مرخصة بمركز الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية، والتصدي لكافة صور الغش والتدليس وحماية حقوق المستهلكين تواصل الأجهزة الرقابية بالمحافظة جهودها لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح شريف جمعة مدير عام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، أنه وردت للفرع معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل منشأة لتعبئة المواد الغذائية دون ترخيص، بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

وعلى الفور تم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات ورصد المنشأة وتحديد أيام عملها، وبناءً عليه تم توجيه حملة رقابية مفاجئة خلال يوم الأثنين الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦، لاستهداف المنشأة محل المعلومات بنطاق مركز ومدينة الزقازيق وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب مخزن لتعبئة المواد الغذائية والمخللات غير مرخص، ولحيازته سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها البيانات من تاريخ الإنتاج أو مده صلاحيتها، وتم التحفظ على (٥ طن) مخللات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويؤكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لممارسات الغش والتدليس والتقليد حفاظاً على حقوق المواطنين وحماية المستهلكين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات الرقابية الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية حقوق المستهلكين

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