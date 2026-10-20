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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يكرم قيادات بالري بعد تكليفهما بمناصب جديدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

كرم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس محمد أحمد قاسم عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، بإهدائه شعار المحافظة، وذلك لصدور قرار وزير الموارد المائية والري بتكليفه بالعمل رئيسًا لقطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بمصلحة الري.

كما قام المحافظ بتكريم المهندس محمد عزيز عبد العزيز أحمد، مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف جنوب الشرقية بالهيئة، بإهدائه شعار المحافظة، لصدور قرار وزير الموارد المائية والري بتكليفه بالعمل رئيساً للإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا بالهيئة ذاتها.

ثمَّن محافظ الشرقية جهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير منظومة الري والصرف، ورفع كفاءة الترع والمصارف ومراكز الطوارئ، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية بالمحافظة؛ للحفاظ على مياه الري من الهدر، وضمان وصولها إلى نهايات الترع والمناطق المحرومة، وكذلك رصد أي مخلفات أو تعديات على المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حفاظًا على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

من جانبهم، قدم المكرَّمان الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة وتكريمهما اليوم، الذي يدل على عمق العلاقة التي تجمع بين محافظ الإقليم وأبناء المحافظة، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دافعًا وحافزًا لهما لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد، والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية للموارد المائية والري بالشرقية

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