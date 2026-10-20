محافظ الشرقية يكرم مديري المستشفيات المتميزة لإجراء 1383 عملية وإجراء جراحيا ومنظارا وقسطرة

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مديري المستشفيات المتميزة والحاصلة على المراكز الأولى بإجراء عملية وإجراء جراحي ومنظارًا وقسطرة خلال فعاليات اليوم الجراحي الرابع بمستشفيات صحة الشرقية ، وذلك بإهدائهم شهادات تقدير لجهودهم في تقليل قوائم الإنتظار وتحقيق معدلات أداء متميزة وتخفيف الأعباء عن المرضى من أبناء المحافظة ، وذلك بحضور العميد ا.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والدكتور اياد درويش مدير إدارة المستشفيات والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

أكد المحافظ أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال دعم المبادرات الصحية وتطوير وتدعيم المستشفيات الحكومية بأحدث الأجهزة الطبية لضمان حصول المواطنين على خدمة صحية لائقة ، مشيداً بالجهود المبذولة من الفرق الطبية والإدارية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية والتي أسهمت في نجاح فعاليات اليوم الجراحي الرابع وتحقيق نتائج إيجابية تعكس كفاءة الكوادر الطبية بالمحافظة.

أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ فعاليات اليوم الجراحي بمستشفيات المحافظة، حيث تم زيادة معدلات الاإجراء الجراحي على مدار يوم كامل بإجمالي (١٣٨٣) عملية وإجراء جراحي ومنظارًا وقسطرة متنوعة ما بين العمليات الكبرى وذات المهارة والمتقدمة، شملت (١١٣١) عملية جراحية ناجحة متقدمة وكبرى ومتوسطة وذات مهارة و(٢٤٥) منظارًا تشخيصيًا و(٧) قسطرة قلبية ، مما ساهم في خفض قوائم الإنتظار وتسريع تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

أضاف وكيل وزارة الصحة إلى أن اختيار المستشفيات المكرمة جاء وفقاً لمؤشرات الأداء وعدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها خلال فعاليات اليوم الجراحي الأول وشمل التكريم المستشفيات النوعية المتميزة ومنها مستشفى ههيا المركزي - مستشفي فاقوس المركزي - مستشفي الزقازيق العام - مستشفي حميات الزقازيق - مستشفي أولاد صقرالمركزي – مستشفى الإبراهيميه المركزي، وذلك تقديراً لما أظهرته هذه المستشفيات من تميز فى الأداء وجهود ملموسة فى تنفيذ فاعليات اليوم الجراحي.

أشار وكيل الوزارة أن مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة «١٠٠ يوم صحة»، بما يعكس كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، والجهود المبذولة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتحقيق المستهدفات الصحية للمبادرة.

أكد وكيل الوزارة أنه سيتم تنفيذ يوم العمليات الجراحية (مرة شهريًا) لدعم العمليات الجراحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والقضاء على قوائم الإنتظار.

في ختام اللقاء حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع المكرمين متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز وتحقيق مزيداً من النجاح فيما هو قادم في مسيرتهم العملية والذي ينعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية