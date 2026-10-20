كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن تطوير المواني والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية جعل الجميع ينظر إلى مصر وكل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الاحداث في المنطقة.

.وقال كامل الوزير في كلمته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر، إن تطوير المواني والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية خلى الجميع ينظر إلى مصر وكل تجارة الخليج تنقل من مصر في ظل استمرار الأحداث بالمنطقة.

وأضاف كامل الوزير، أن هذه المعايير تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التصدير، ومدى تكامله مع باقي عناصر شبكة النقل، وتأثيره على زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، إلى جانب الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع.