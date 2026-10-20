هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات



أكد المهندس هاني عازر، خبير هندسة الأنفاق العالمي، أن الخبراء في ألمانيا أبدوا دهشتهم من حجم الإنجازات التي تحققت في مصر بقطاع الطرق، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع.

وقال هاني عازر، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، أنه لا بد من الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للطرق والكباري والأنفاق، للحفاظ على كفاءة المشروعات وضمان استمراريتها على المدى الطويل.

خدمة المواطنين

وتابع أن الصيانة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من المشروع منذ المراحل الأولى لتنفيذه، وليس مجرد إجراء لاحق، بما يسهم في الحفاظ على قيمة الاستثمارات المنفذة وإطالة العمر الافتراضي للبنية التحتية، وضمان استمرار كفاءتها في خدمة المواطنين.