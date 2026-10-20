فيلم تسجيلي بمنتدى مصر يستعرض أهمية إنشاء المدن والطرق الجديدة ومواجهة العشوائيات

استعرض فيلم تسجيلي عُرض خلال منتدى مصر أهمية إنشاء المدن والطرق الجديدة، في إطار جهود التوسع العمراني واستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وسلط الفيلم الضوء على واقع العمران في مصر قبل عام 2014، مشيرًا إلى أن السكان كانوا يتركزون في نحو 7% فقط من إجمالي مساحة الدولة، بالتزامن مع انتشار المناطق العشوائية، وهو ما فرض تحديات تتعلق بالتوسع العمراني وتوفير السكن الملائم وتحسين جودة الحياة.

إقامة مجتمعات عمرانية

كما تناول الفيلم أهمية التوسع في إنشاء المدن الجديدة باعتباره أحد مسارات إعادة توزيع السكان، وفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية والاقتصادية، وتخفيف الضغط على المدن القائمة، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية حديثة تتوافر بها الخدمات والمرافق الأساسي