رئيس الوزراء: الرئيس السادات وضع فكرة إنشاء المدن الجديدة.. وقلاع مصر الصناعية تنتشر بها



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فكرة إنشاء المدن الجديدة في مصر تعود إلى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي طرحها منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، وعرضها على مجلس الشعب المصري.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، أن الفكرة واجهت هجومًا واسعًا في ذلك الوقت، حيث انتقد البعض التوسع في البناء بالصحراء، مشيرين إلى ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة لتنمية هذه المناطق، إلا أن الرئيس السادات تمسك برؤيته لمستقبل الدولة المصرية.

دعم النشاط الصناعي

وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه حتى عام 2014، بلغ عدد المدن الجديدة التي أُنشئت في مصر 14 مدينة، مؤكدًا أن عددًا من أهم القلاع الصناعية المصرية يقع داخل هذه المدن، ومن بينها العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبرج العرب، والعبور، وغيرها من المدن التي أسهمت في دعم النشاط الصناعي وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية.