قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ضرورة حتمية استندت لرؤى علمية
كريم بدوي: تشكيل مجموعة عمل لتطوير مناهج هندسة البترول وربطها بسوق العمل
صعود متوسط في سعر الدولار خلال تداولات الثلاثاء
مدبولي: 15 مليون مصري يقطنون المدن الجديدة.. والمخطط القومي يستهدف إنشاء 39 مدينة
منال عوض: 48% من موازنات المحافظات مخصصة لتطوير الطرق المحلية وصيانتها
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض أسباب التوسع العمراني ومشروعات النقل والتشييد والبناء
رئيس الوزراء: الرئيس السادات وضع فكرة إنشاء المدن الجديدة.. وقلاع مصر الصناعية تنتشر بها
منال عوض: النقل الحديث خفض الانبعاثات الكربونية 30%.. وتحويل 400 فدان إلى حدائق عامة
تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حسام عبد الغفار: أكثر من 16 مبادرة رئاسية لتوفير العلاج للمواطنين.. وتوطين صناعة الدواء أمن قومي
تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: الرئيس السادات وضع فكرة إنشاء المدن الجديدة.. وقلاع مصر الصناعية تنتشر بها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود محسن


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فكرة إنشاء المدن الجديدة في مصر تعود إلى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي طرحها منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، وعرضها على مجلس الشعب المصري.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر 2026، أن الفكرة واجهت هجومًا واسعًا في ذلك الوقت، حيث انتقد البعض التوسع في البناء بالصحراء، مشيرين إلى ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة لتنمية هذه المناطق، إلا أن الرئيس السادات تمسك برؤيته لمستقبل الدولة المصرية.

 دعم النشاط الصناعي

وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه حتى عام 2014، بلغ عدد المدن الجديدة التي أُنشئت في مصر 14 مدينة، مؤكدًا أن عددًا من أهم القلاع الصناعية المصرية يقع داخل هذه المدن، ومن بينها العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبرج العرب، والعبور، وغيرها من المدن التي أسهمت في دعم النشاط الصناعي وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد أنور السادات مجلس الشعب الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الذهب يعاود الارتفاع في مصر اليوم الثلاثاء

عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي

خبير اقتصادي: مصر انتقلت من مرحلة إنقاذ الوطن إلى بناء اقتصاد مستدام

الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي

خبير اقتصادي: ارتفاع أسعار الطاقة والشحن يهدد بزيادة أسعار السلع في مصر

الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

متحدث الصحة: الجيش الأبيض بحاجة لتحسين بيئة العمل والدخل المادي

بالصور

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

قائد القوات البحرية: نتوسع في إنتاج المسيرات البحرية.. وهناك محاولات من بعض الأطراف للسيطرة على الممرات البحرية

قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل.. وصفة سهلة بمذاق الشواء

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد