قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاولا استهداف الطائرة الرئاسية.. من هما الإرهابيين يحي موسى وعلى السماحي؟
ما معنى طوبى في قول النبي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟
انخفض عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شوبير يعلن رحيل وسام أبوعلى للدوري الأمريكي
دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تراخيص حفل ترافيس سكوت في الأهرامات
أحمد حسن: حسن شحاتة عاقبني في 2006 بسبب ميدو
رئيس الوزراء: دور جهاز تنمية المشروعات محوري في دعم وتعزيز رواد الأعمال والمبتكرين
فى تبادل إطلاق مع عناصر حسم الارهابية.. ننشر صورة المواطن شهيد عملية بولاق
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نثق بالشرع وجنوب سوريا سيظل منطقة منزوعة السلاح
انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان جديد ومتابعة خلال 6 أشهر
الرئيس السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في غزة والضفة
فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغا خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يبحث مع أمين جامعة الدول العربية مستجدات الأزمات والقضايا الإقليمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،  أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول مستجدات الأزمات والقضايا العربية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المكثفة التي تبذلها مصر وقطر لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، فضلاً عن السعي نحو إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره أو المساس بقضيته العادلة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى أخر المستجدات على الساحتين السورية والليبية، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار هناك. كما شمل النقاش الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على التزام مصر الراسخ بدعم جامعة الدول العربية، انطلاقًا من إيمانها العميق بدور الجامعة المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الصف العربي في مواجهة ما تمرّ به المنطقة من تحديات معقدة وغير مسبوقة. ومن جهته، ثمّن أمين عام جامعة الدول العربية المواقف المصرية الحكيمة، التي تسهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة من خلال دعم حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، باعتباره السبيل الأوحد لضمان سلام دائم وشامل في المنطقة.

السيسي أمين عام جامعة الدول العربية رئاسة الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

القطاع الصحي

كدواني: صحة المواطن أولويتنا.. طفرة صحية غير مسبوقة بالمنيا

صوامع وشون القمح في سوهاج

محافظ سوهاج: استقبال أكثر من 183 ألف طن قمح بالشون والصوامع

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية

بالصور

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

19 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد