تحالف الأحزاب: بيان الداخلية يفضح الإرهاب ويعزز دعم القيادة السياسية

ثمن النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، البيان الصادر، منذ قليل، من وزارة الداخلية بشأن إحباط قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المُخطط الإرهابي لحركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي كان يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد.

وقال النائب تيسير مطر، إن تلك المخططات كاشفة لجماعة الدم والنار، وتوجهها المستمر نحو إحداث الفوضى والعنف عبر وسائل تخريبية وهادمة، واستهداف كافة مؤسسات الدولة، والانتقام من المصريين، الذين نبذوا أعمالهم وإرهابهم ووقفوا إلى جانب مؤسساتهم ودولتهم وقيادتهم السياسية.

وقدم الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، خالص الشكر والتقدير على الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية وقطاع الأمن الوطني وكافة الأجهزة المعنية النابهة لتلك المخططات الخبيثة التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها وكافة الحركات والمنظمات الإرهابية المنبثقة منها بمسميات مختلفة، مؤكدا أن الأمن المصري هو صمام أمن وأمان الدولة المصرية وقدموا النفيس والغالي حفاظا على أمن مصر واستقرارها وصون أمان شعبها.

ولفت رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن الجماعة الإرهابية وكافة تنظيماتها المسلحة لن تفلح أبدا في إرهاب المصريين ومؤسسات الدولة المصرية، وهذه الدولة لن تسقط ما دام هناك رجال شجعان أمناء عليها.

وبحسب النائب تيسير مطر، فإن تلك الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية، كاشفة لحقيقة مفادها أن هذه الجماعة لا تزال تعمل في الظل وأنها لن تتخلى عن نهجها الدموي ومحاولاتها المستمرة لاستنزاف مقدرات الوطن، لكننا لدينا أجهزة أمنية قادرة على إحباط مخططاتها وضرب تلك المخططات استباقيا حتى تستأصل شأفتها وكافة عناصرها لتبقى الدولة المصرية منارة الأمن والأمان كما هي دائما.

واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: لعل تلك المخططات كاشفة أيضا للتوجه الوطني لقيادتنا السياسية ودولتنا المصرية التي يحاول المغرضون استهداف كل منحزاتها، وكاشفة كذلك للمخططات الشيطانية التي يرسمها البعض لنا ما يعزز من دعمنا المطلق لدولتنا المصرية وقيادتنا السياسية ومؤسسات دولتنا الكبيرة.. حفظ الله مصر ونحر كيد الكائدين.