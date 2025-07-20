فى تبادل إطلاق مع عناصر حسم الارهابية.. ننشر صورة المواطن شهيد عملية بولاق

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد المواطن مصطفى أنور أحمد عفيفي خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعنصرين إرهابيين تابعين لحركة حسم الارهابية بمنطقة بولاق الدكرور.



وكانت قدوردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم (الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه. وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

وأوضحت أنه تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم/ محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في القضية رقم 2018/479 جنايات مركز أبو كبير/ استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية- المؤبد في القضية رقم 2016/3321 جنايات مركز أبو كبير/ اغتيال أمين شرطة/ علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني- السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة/ محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم/ ماجد عبد الرازق)، تم رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرا لاختبائه؛ تمهيدا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي/ إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر (مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2025/1126- محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار؛ مما دفعهما للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.

تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت مباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها، التي تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.