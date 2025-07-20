ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق مخزن كرتون بالخصوص

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق بمخزن كرتون بالخصوص ، وطلب تحريات حول الواقعة وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق هائل شب فى مخزن كرتون بمدينة الخصوص دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود من غرفة عمليات الحماية المدنية بوجود حريق هائل بمخزن كرتون في الخصوص.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن سبب اندلاع النيران قيام أحد الأشخاص بإشعال شماريخ في حفل زفاف بشارع أحمد سعيد بمدينة الخصوص باتجاه جراج الوحدة المحلية ما ترتب عليه اشتعال النيران داخل مخزن كرتون ما أسفر عن احتراق كمية كبيرة من ورق الكرتون، ولم تحدث أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وكلّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.