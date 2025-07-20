جحيم الثأر.. إحالة أوراق شقيقين للمفتي أنهيا حياة 2 من أبناء عمهما في أسيوط

أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق شقيقان ، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتأجيل الحكم على شقيقيهما متهمون بقتل 2 من أبناء عمهم أخذا بثار والدهم بقرية البلايزة مركز أبوتيج وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عبد المنصف إبراهيم و عاطف رمسيس .

بلاغ باطلاق اعيرة نارية



تعود وقائع القضية رقم 3047 لسنة 2025 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغا لمركز شرطة أبوتيج بإطلاق أعيرة نارية بقرية البلايزة ووجود جثتين .



انتقل إلى موقع البلاغ الرائد مصطفى جمال عبد الناصر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبوتيج وتبين من المعاينة والفحص مقتل " عقيلي . ش . ع " و شقيقه " طه . ش . ع " وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمود . ح . ع " و " عقيلي . ح .ع " و " محمد . ح . ع " و " معزوزة . ح . ع " أشقاء وجميعهم أبناء عم المجني عليهما .

خصومة ثارية بين ابناء العم



وأشارت التحريات إلى أن المتهمين عزموا على ارتكاب الواقعة وعدوا سلاحا ناريا بندقة انجليزي وسلاحا ابيضا " ساطور " وتوجهوا لمنزل المجني عليهما وتعدوا عليهما بالأسلحة التي كانت بحوزتهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهما وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهم حيث قام المجني عليه الأول بقتل والدهما.

وبعد تداول أوراق القضية أمام هيئة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط وسماع المرافعات قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمان الأول والثاني للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتأجيل الحكم على المتهمين الثالث والرابع وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.