قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاولا استهداف الطائرة الرئاسية.. من هما الإرهابيين يحي موسى وعلى السماحي؟
ما معنى طوبى في قول النبي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟
انخفض عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شوبير يعلن رحيل وسام أبوعلى للدوري الأمريكي
دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تراخيص حفل ترافيس سكوت في الأهرامات
أحمد حسن: حسن شحاتة عاقبني في 2006 بسبب ميدو
رئيس الوزراء: دور جهاز تنمية المشروعات محوري في دعم وتعزيز رواد الأعمال والمبتكرين
فى تبادل إطلاق مع عناصر حسم الارهابية.. ننشر صورة المواطن شهيد عملية بولاق
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نثق بالشرع وجنوب سوريا سيظل منطقة منزوعة السلاح
انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان جديد ومتابعة خلال 6 أشهر
الرئيس السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في غزة والضفة
فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغا خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جحيم الثأر.. إحالة أوراق شقيقين للمفتي أنهيا حياة 2 من أبناء عمهما في أسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق شقيقان ، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتأجيل الحكم على شقيقيهما متهمون بقتل 2 من أبناء عمهم أخذا بثار والدهم بقرية البلايزة مركز أبوتيج وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عبد المنصف إبراهيم و عاطف رمسيس .

بلاغ باطلاق اعيرة نارية 


تعود وقائع القضية رقم 3047 لسنة 2025 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغا لمركز شرطة أبوتيج بإطلاق أعيرة نارية بقرية البلايزة ووجود جثتين .


انتقل إلى موقع البلاغ الرائد مصطفى جمال عبد الناصر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبوتيج وتبين من المعاينة والفحص مقتل " عقيلي . ش . ع " و شقيقه " طه . ش . ع " وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمود . ح . ع " و " عقيلي . ح .ع " و " محمد . ح . ع " و " معزوزة . ح . ع " أشقاء وجميعهم أبناء عم المجني عليهما .

خصومة ثارية بين ابناء العم 


وأشارت التحريات إلى أن المتهمين عزموا على ارتكاب الواقعة وعدوا سلاحا ناريا بندقة انجليزي وسلاحا ابيضا " ساطور " وتوجهوا لمنزل المجني عليهما وتعدوا عليهما بالأسلحة التي كانت بحوزتهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهما وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهم حيث قام المجني عليه الأول بقتل والدهما.

وبعد تداول أوراق القضية أمام هيئة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط وسماع المرافعات قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمان الأول والثاني للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتأجيل الحكم على المتهمين الثالث والرابع وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

أسيوط جنايات أسيوط ثار والدهم خصومة ثأرية إطلاق اعيرة نارية مركز شرطة أبوتيج مباحث مركز شرطة أبوتيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

صحة الفم

تحذير .. أمراض الأسنان والفم مؤشر لمشكلات يعاني منها الجسد

ورم المخ

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ ورم المخ

رئيس شركة عالمية في ورطة

رئيس شركة عالمية في ورطة .. شاشة عملاقة تفضح علاقته والصورة تهدد بفقد نصف ثروته

بالصور

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

19 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد