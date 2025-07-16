بسبب خصومة ثأرية.. إحالة أوراق شقيقين للمفتي أنهوا حياة 3 وأصابوا آخرين بأسيوط

أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق شقيقين للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لقيامهما بقتل 3 أشخاص وأصابوا 3 آخرين بسبب خصومة ثأرية بقرية بصرة بمركز الفتح بأسيوط وحددت جلسة يوم 1 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت الرئيس بالمحكمة، و محمد إسلام البهنساوي نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر زكريا حافظ و لوئ بهي الدين و محمد علاء .

مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية

تعود وقائع القضية رقم 5058 لسنة 2008 جنايات الفتح إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفتح من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية بقرية بصره ووجود وفيات ومصابين .

مقتل 3 أشخاص واصابة آخرين

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل كلا من " أحمد . ع . ح " و " صابر . ع . ح " و " ياسر . م . ع " وإصابة كلا من " مصطفى . ع . س " و " فتحي . أ . ث " و " خميس . م . ح " وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " علاء . ب . أ " وشقيقه " مصطفى . ب . أ " على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم .



وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بعقد النية وأعدا أسلحة نارية بنادق آلية وقاموا بالتربص للمجني عليهم بإحدى الطرق أثناء توجههم لحضور حفل عرس أحد أقاربهم وبعد خروجهم من العرس في طريقهم إلى سيارتهم فوجئوا بقيام المتهمن بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 3 آخرين.