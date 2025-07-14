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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط
الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، كهربائي، بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامة بتوصيل مصدر كهربائي لتروسيكل خاص به ما أسفر عن صعق لص كهربائيا أثناء محاولته سرقة التروسيكل بقرية المنشاة الكبرى بمركز القوصية في أسيوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو سداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، و أمانة سر سيد علي بكر و ناصر فؤاد .

وصول جثة لمستشفى القوصية المركزي 


تعود وقائع القضية رقم 8605 لسنة 2025 جنايات القوصية الى ورود بلاغا من مستشفى القوصية المركزي بوصول " مصطفى . ث . م " جثة هامدة نتيجة صعق كهربائي وتم التحفظ علية بمشرحة المستشفى .

وتوصلت تحريات المقدم أحمد صلاح كرم عيسى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة القوصية الى محاولة قيام المجني عليه سرقة التروسيكل الخاص بالمتهم " عماد . ص . ن " كهربائي من قبل ولكن فشل في ذلك وعلى اثر ذلك قام المتهم بتوصيل مصدر تيار كهربائي للتروسيكل الخاص به واثناء محاولة المجني عليه محاولة سرقة التروسيكل للمرة الثانية أصيب بصعق كهربائي مما اودى بحياته .

أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد 3 سنوات تروسيكل صعق لص القوصية مباحث مركز شرطة القوصية

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