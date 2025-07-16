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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منوم في العصير.. إحالة أوراق عشيقان أنهيا حياة الزوج للمفتي

متهمين
متهمين
إيهاب عمر

10 سنوات من الزواج لم تغفر لـ" محمود " إخفاءه على زوجته بزواجه من أخرى أثناء عمله بدولة الكويت بل أشعلت نيران الخيانة والانتقام في قلب زوجته الثانية " عبير " رغم إنجابهما طفلين بعد أن علمت انه متزوجا في الكويت، وصور لها شيطانها طرق للانتقام بان تعرفت على شاب بقريتها يقوم بتوصيل أبنائها للحضانة بالتوك توك الخاصة به وأوهمته بالحب الحرام وتطورت علاقتهما إلى أن قررا التخلص من زوجها لإطفاء نيران قلبها والانتقام منه لإخفائه الزواج من أخرى معتقدين بعدم انكشاف أمرهما ولكن الله رفع ستره عنهما وكشف أمرهما لتقودهما جريمتهما الى حبل المشنقة .. جريمة بشعة شهدتها قرية ساو بمركز ديروط في أسيوط.

عمل المجني عليه بدولة الكويت 


البداية كان " علي . م . م " 40 عاما ، يعمل بدولة الكويت مثل أي شباب يبحث عن رزقه وبعد سنوات من العمل والعودة إلى قرية ساو بمركز ديروط لقضاء أجازته خلال تواجده بالقرية لقضاء أجازته قررت أسرته أن يتزوج واستقر اختياره على فتاة بالقرية تدعى " عبير . ع . ع " 32 عاما، وبعد فترة خطوبة استمرت لمدة عام كان يعمل خلالها " علي " بدولة الكويت عاد إلى قريته للزواج عام 2014 وأتم الزواج من " عبير " وبعد نحو شهر من زواجهما عاد " علي " إلى عمله بالكويت وبعد عامين من زواجهما كان خلالها يرسل إليها المال للإنفاق على نفسها ويأتي لقضاء الأجازة معها .

اكتشاف زواج المجني عليه من اخرى

 
ولكن سرعان ما تحولت سعادتهما إلى خلافات بعد أن اكتشفت " عبير " زواج زوجها من أخرى بدولة الكويت وإنجابهما طفلا وتطورت الخلافات إلى أن تركت " عبير " منزل الزوجية لتعود إلى منزل والديها وحاول " علي " صلحها ووعدها بطلاق زوجته الأخرى وخلال هذه الفترة استقرت حياتهما وأنجبا طفلين " تسنيم " و " وليد " وظلت عبير تراقب زوجها خلال فترة تواجده لقضاء أجازته من كل عام حتى أن استمعت إلى مكالمات بين زوجها وزوجته الثانية فقرر " علي " قطع أجازته والعودة إلى عمله بالكويت هربا من الخلافات مع زوجته وظل لـ 3 سنوات العمل في الكويت دون النزول إجازة هربا من تجدد الخلافات مع زوجته وخلال هذه الفترة تعرفت على شاب يدعى " محمد . ص . م " سائق توك توك كان يقوم بتوصيل أبنائها إلى الحضانة بالقرية ويقوم بقضاء احتياجاتها تطورت خلال هذه الفترة علاقتهما بعد أن استغل سائق التوك توك خلافاتها مع زوجها وتقرب منها .

علاقة غير شرعية مع سائق توك توك 


جلسة عبير مع شيطانها الذي صور لها الانتقام من زوجها لزواجه من أخرى وحلل إليها الحرام بان ساقها إلى إقامة علاقة عاطفيه مع سائق التوتوك ليساعدها في التخلص من زوجها بعد أن أوهمته بحبها حتى تتاح أمامهما الفرصة للزواج وأغرته بالمال الذي عاده يعود به زوجها من الكويت في كل إجازة ورسما أحلامهما الخبيثة أملا في الحصول على أموال الزوج بعد تخلصهم منه فور عودته من دولة الكويت .

التخطيط للتخلص من الزوج 


وفي شهر ابريل من العام الماضي عاد الزوج من دولة الكويت لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع زوجته وأبنائهما ولم يكن يعلم بالمخطط الذي تدبره له زوجته مع عشيقها وذهبت الزوجة إلى الكوافير للتزين لاستقبال زوجها بظاهرها الحب والسعادة وباطنها الخيانة والانتقام وأثناء عودتها إلى المنزل التقت عشيقها وقام بإعطائها حبوب منشطات جنسية وطلب منها طحنها ووضعها لزوجها في العصير وأخذت الزوجة الحبوب وقام بشراء حبوب منوم من إحدى الصيدليات وعادت بهم إلى منزلها وصعدت مع زوجها لغرفتهما وبعد قضائهما علاقة زوجية قام بوضع حبوب المنوم في كوب عصير وتقديمه لزوجها وتناول الزوج العصير حتى أن غالبه النوم .

تنفيذ مخططهما الشيطاني 


وبعد أن راح الزوج في النوم قامت الزوجة بالاتصال بعشيقها والذي حضر الساعة الخامسة فجرا لتنفيذ مخططهم وبدأ في خنفه وهو نائم إلا انه استيقظ وحاول المقاومة ولكن تغلبت عليه الزوجة والعشيق وتمكنا من خنقه حتى تأكدا من مفارقته للحياة وقاما بنزع ملابسه العلوية لإيهام الأهالي انه مات وهو نائم ولكن بعد نقل جثته لمستشفى ديروط المركزي كشف أمرهما بعد وجود أثار كدمات شديدة بمؤخرة الرأس وكدمات شديدة في الجانب الأيسر من الرأس ووجود سحجات متفرقة بالصدر وجروح متفرقة بالساعد الأيمن والأيسر والأنف ووجود شبه جنائية.


وتوصلت تحريات النقيب مصطفى أحمد عبد الحكيم معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " عبير . ع . ع " 32 عاما، زوجته ، و " محمد . ص . م " سائق توك توك ، والذي تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه.
وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه كان يعمل بدولة الكويت وخلال فترة عمله نشأت علاقة غير شرعية بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني حيث يعمل المتهم الثاني سائق توك توك وتقوم المتهمة الأولى بالتعامل معه لقضاء احتياجاتها وتوصيل أبنائها إلى الحضانة تطورت العلاقة بين المتهمان هاتفيا عن طريق المراسلات وقامت المتهمة الأولى إيهام المتهم الثاني بالحب وإغرائه بالمال والاتفاق فيما بينهما على الزواج عقب قيامهما بالتخلص من زوجها " المجني عليه " فاستجاب لرغبتها المتهم الثاني .
وأضافت التحريات إلى قيام المتهم الثاني بشراء عقار منوم وقامت بوضعه المتهمة الأولى في كوب عصير وتقديمه لزوجها " المجني عليه " وانتظرت حتى أن استغرق في النوم وقامت بالاتصال بالمتهم الثاني والذي حضر وحاول المتهمان خنق المجني عليه أثناء نومه إلا انه شعر بهما وحاول مقاومتهما إلا أنهما تمكنا من خنقه حتى أن فارق الحياة .
و أمام عمرو محمود وكيل النائب العام اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة وقالت إنها تزوجت من المجني عليه منذ عام 2014 وكان يسافر للعمل بدولة الكويت وفوجئت انه متزوج من سيدة بدولة الكويت وأنجب منها طفلا وبدأت بينهما خلافات بسبب زواجه من الثانية وخلال تلك الفترة تعرفت على المتهم الثاني واتفقا على التخلص من زوجها " المجني عليه حتى يتمكنا من الزواج " ويوم الواقعة قامت بوضع المنوم في كوب عصير وبعد تأكدها من نوم زوجها اتصلت بالمتهم الثاني والذي حضر وقاما بخنق المجني عليه حتى أن فارق الحياة .


وبعد تداول أوراق القضية أمام هيئة الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة، و معاذ محمود حسن نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر بخيت شحاتة و طارق فارس، قررت المحكمة أحالت أوراق الزوجة وعشيقها للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

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