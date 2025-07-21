وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة الطبي في الإسماعيلية

‎يقوم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اليوم الاثنين ٢١-٧-٢٠٢٥ بافتتاح وتدشين معمل المحاكاة الطبي في محافظة الاسماعيلية ، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية.

جولة تفقدية لمستشفيات ووحدات هيئة الرعاية الصحية

كما يقوم بجولة تفقدية لمستشفيات ووحدات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، لمتابعة مستوى تقديم الخدمات الصحية، والاطلاع على جودة الأداء وسير العمل في المنشآت الطبية، بهدف ضمان تقديم رعاية صحية متميزة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات المواطنين.