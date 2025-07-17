وكيل وزارة الصحة بالأقصر يتفقد مقر الحجر ويتابع أعمال حملة 100يوم

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة تفقدية على مقر الحجر الصحي لمتابعة الأعمال الصحية والوقائية داخله، والاطمئنان علي توافر الادوية والمستلزمات الطبية ومتابعه انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية

ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الاقصر، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الطبية

وتابع وكيل وزارة الصحة بالأقصر، خلال الجولة التأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية، ومتابعة انتظام سير العمل لتحقيق خدمة طبية لجميع المواطنين يشعر المواطن فيها بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

كما تابع وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أعمال الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، في تقديم خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين ضمن فعاليات حملة "100 يوم صحة" التي تتم بمتابعة من مديرين الادارات الصحية ومنسق المبادرات الدكتورة سحر ابو الوفا حيث تواجدت الفرق الطبية خلال اليوم الثاني من الحملة بوحدة الندافين بإدارة الطود، وبالمركز الحضري بإدارة البياضية وبوحدة حاجر المريس بإدارة أرمنت.