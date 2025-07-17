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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح المعرض التسويقي الثاني لمشروع تدوير مخلفات قصب السكر بمدينة أرمنت بالأقصر

افتتاح المعرض التسويقي الثاني لمشروع تدوير مخلفات قصب السكر بمدينة أرمنت
افتتاح المعرض التسويقي الثاني لمشروع تدوير مخلفات قصب السكر بمدينة أرمنت
شمس يونس

 افتتح محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، المعرض التسويقي الثاني الخاص بمنتجات مشروع "مشروعنا لتدوير مخلفات قصب السكر"، الذي تنفذه جمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي بمدينة أرمنت، بتمويل من منظمة "بيبول بور إنكلوجن" (People Power Inclusion)، بالتعاون مع الاتحاد الأوربي والسفارة الفرنسية.


حضر الافتتاح الدكتور جابر الكلحي وكيل وزارة الزراعة، ومحمد رضوان مدير إدارة شئون البيئة بالأقصر، والشيخ محمد عبد الباقي رئيس لجنة المصالحات بمركز أرمنت، وعدد من القيادات الشعبية وقيادات من مديريتي الزراعة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعدد كبير من المزارعين ومربي الماشية والإنتاج الحيواني بالأقصر والمستفيدين من مشروع تدوير مخلفات قصب السكر.
وعرض المشاركون في المعرض منتجات الماكينات التي تم تسليمها من قبل المشروع، والتي تعمل على تدوير مخلفات قصب السكر وتحويلها إلى "تبن" للاستخدام الحيواني، كما قدم المشاركون منتجات متنوعة أخرى للماكينة، تشمل مفرومًا من مخلفات الملوخية، الفاصوليا، الكركديه، البرسيم، ومخلفات ورق الموز.
ويمثل نجاح استخدام الماكينة في فرم جميع المخلفات الزراعية الهشة، قصة نجاح كبيرة للمستفيدين من المشروع، حيث تساهم في تحقيق قيمة مضافة من هذه المخلفات وتوفير بدائل علفية للمواشي.

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