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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الاثنين.. ندوة "التراث في عيون صناع الأفلام القصيرة" بنادي سينما المرأة

مبادرة تراثنا ميراثنا
مبادرة تراثنا ميراثنا
أحمد البهى

 يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح نادي سينما المرأة يوم الإثنين المقبل الموافق ٢١ يوليو، وذلك بـسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساءً.

وذلك في إطار مبادرة تراثنا ميراثنا التي أطلقتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وتشهد الفعالية عرض أربعة أفلام متنوعة تناقش قضايا المجتمع والتراث من زوايا بصرية مختلفة حيث يُعرض الفيلم الوثائقي "سحر الدروب" سيناريو وإخراج مروة السوري وتصوير ومونتاج أحمد هاشم

كما يُعرض فيلم "مهطال البعاد" تأليف عتيق Atique، رؤية إخراجية دنيا الزاهر، وإخراج أسامة القزاز

ويُعرض أيضا فيلم "طيارة ورق" تأليف وإخراج بثينة الناصري وبطولة هشام زكري ومحمد فؤاد والذي يرصد علاقة إنسانية دافئة تجمع بين الأجيال،

كما يشهد البرنامج عرض فيلم "حواديت إيكنجي" للمخرجة مروة الشرقاوي والذي يعكس نبض الحياة الشعبية وموروث الحكايات المصرية.

ويعقب العروض ندوة فكرية بعنوان "التراث في عيون صناع الأفلام القصيرة" بحضور الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية وتديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

يُذكر أن نادي سينما المرأة يُقام يوم الإثنين الثالث من كل شهر ضمن فعاليات المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

مبادرة تراثنا ميراثنا تراثنا ميراثنا الدكتور أحمد فؤاد هنو أحمد فؤاد هنو

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