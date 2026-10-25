بعد 37 يومًا داخل الحضانة.. تفاصيل إنقاذ رضيع عانى صعوبة شديدة في التنفس ونزيفًا بالمخ في الشرقية

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نجاح الفريق الطبي بقسم الحضانات بمستشفى الإبراهيمية المركزي في إنقاذ طفل حديث الولادة كان يعاني صعوبة شديدة في التنفس من الدرجة الرابعة، مصحوبة باسترواح صدري، بعد رحلة علاج استمرت 37 يومًا، انتهت بتحسن حالته الصحية وخروجه من المستشفى إلى أسرته بحالة جيدة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الطفل وُلد في منتصف شهر سبتمبر الماضي، واستقبلته حضانات المستشفى فور ولادته، حيث كان يعاني صعوبة شديدة في التنفس، ما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتركيب أنبوبة صدرية، إلى جانب سحب العينات وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، التي كشفت عن وجود ميكروب بالدم.

وأضاف أن الطبيب المعالج وجّه بإجراء أشعة مقطعية على المخ، أظهرت وجود نزيف من الدرجة الثالثة، الأمر الذي استلزم استمرار الرعاية الطبية الدقيقة والمتابعة المستمرة طوال فترة وجود الطفل بالحضانة، مع تطبيق الإجراءات العلاجية المناسبة وفقًا لحالته الصحية.

وأشار إلى أن الفريق الطبي واصل تقديم الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة ومتابعة تطورات الحالة على مدار 37 يومًا، حتى تحسنت الحالة الصحية للرضيع، وغادر المستشفى وعاد إلى أسرته بحالة جيدة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بنجاح جهود إنقاذ حياته.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي بجهود جميع أعضاء الفريق الطبي بقسم الحضانات بمستشفى الإبراهيمية المركزي، مثمنًا ما قدموه من رعاية ومتابعة دقيقة طوال رحلة العلاج.

وأكد أهمية سرعة التعامل مع الحالات الحرجة لحديثي الولادة، وتكامل الرعاية الطبية والتمريضية، بما يسهم في تحسين فرص التعافي والحفاظ على حياة الأطفال.

ووجّه وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير إلى الدكتور عمرو إبراهيم، وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبدالعزيز، مدير الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، والدكتور السيد عبدالسلام، مدير مستشفى الإبراهيمية المركزي.

كما أشاد بجهود الأطباء وأطقم التمريض والفنيين والعاملين بالخدمات المعاونة بقسم الحضانات، تقديرًا لدورهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لحديثي الولادة والتعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة وإنسانية.