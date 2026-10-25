قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمدينة
التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع
بعد 37 يومًا داخل الحضانة.. تفاصيل إنقاذ رضيع عانى صعوبة شديدة في التنفس ونزيفًا بالمخ في الشرقية
إعلامية تكشف حقيقة عرض الـ25 مليون جنيه لتجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك
محامي زيزو: تعليقي على قضية الزمالك سيكون بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية
«ذا هيل»: الجيش الأمريكي يُجهّز خططًا لضرب إيران بانتظار قرار «ترامب»
ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا
أحمد حسن يكشف مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر
مصرع شخصين وإصابة 27 آخرين في تصادم 3 سيارات بالصحراوي الشرقي بالمنيا
ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.. وأسعار النفط ستتراجع بعد انتهاء الحرب
مصرع شخصين واصابة 33 في انقلاب أتوبيس سوبر جيت بصحراوي المنيا
«أوعى تكلمني تاني وقفلت في وشه».. محمد فاروق يكشف تفاصيل صدامه مع مسئول نادٍ طلب إبعاد حكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 37 يومًا داخل الحضانة.. تفاصيل إنقاذ رضيع عانى صعوبة شديدة في التنفس ونزيفًا بالمخ في الشرقية

الفريق الطبي
الفريق الطبي
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نجاح الفريق الطبي بقسم الحضانات بمستشفى الإبراهيمية المركزي في إنقاذ طفل حديث الولادة كان يعاني صعوبة شديدة في التنفس من الدرجة الرابعة، مصحوبة باسترواح صدري، بعد رحلة علاج استمرت 37 يومًا، انتهت بتحسن حالته الصحية وخروجه من المستشفى إلى أسرته بحالة جيدة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الطفل وُلد في منتصف شهر سبتمبر الماضي، واستقبلته حضانات المستشفى فور ولادته، حيث كان يعاني صعوبة شديدة في التنفس، ما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتركيب أنبوبة صدرية، إلى جانب سحب العينات وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، التي كشفت عن وجود ميكروب بالدم.

وأضاف أن الطبيب المعالج وجّه بإجراء أشعة مقطعية على المخ، أظهرت وجود نزيف من الدرجة الثالثة، الأمر الذي استلزم استمرار الرعاية الطبية الدقيقة والمتابعة المستمرة طوال فترة وجود الطفل بالحضانة، مع تطبيق الإجراءات العلاجية المناسبة وفقًا لحالته الصحية.

وأشار إلى أن الفريق الطبي واصل تقديم الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة ومتابعة تطورات الحالة على مدار 37 يومًا، حتى تحسنت الحالة الصحية للرضيع، وغادر المستشفى وعاد إلى أسرته بحالة جيدة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بنجاح جهود إنقاذ حياته.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي بجهود جميع أعضاء الفريق الطبي بقسم الحضانات بمستشفى الإبراهيمية المركزي، مثمنًا ما قدموه من رعاية ومتابعة دقيقة طوال رحلة العلاج.

وأكد أهمية سرعة التعامل مع الحالات الحرجة لحديثي الولادة، وتكامل الرعاية الطبية والتمريضية، بما يسهم في تحسين فرص التعافي والحفاظ على حياة الأطفال.

ووجّه وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير إلى الدكتور عمرو إبراهيم، وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبدالعزيز، مدير الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، والدكتور السيد عبدالسلام، مدير مستشفى الإبراهيمية المركزي.

كما أشاد بجهود الأطباء وأطقم التمريض والفنيين والعاملين بالخدمات المعاونة بقسم الحضانات، تقديرًا لدورهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لحديثي الولادة والتعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة وإنسانية.

بالشرقية وزارة الصحة بمستشفى الإبراهيمية بقسم الحضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

مدبولي

رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

ترشيحاتنا

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

استخراج الملصق الإلكتروني 2026

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

عداد مياة

خطوتك الأولى للوحدة الجديدة.. شروط ومستندات تركيب عداد مياه قانوني بدون غرامات

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد