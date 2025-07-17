"مركز أرمنت" ينفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات في المهد بالأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب الاقصر برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس المركز بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات في المهد.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء،

وشملت الأعمال رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية عبارة عن تشوين تربة زلطية ومخلفات مباني على مساحة ٣٥٠ متر مربع بحوض الملاحة ٩٠ اصلاح زراعي بنجع دنقل بالإضافة إلى عمل قنطرة بدون تصريح وتم رفع التربة الزلطية ومخلفات المباني باللودر خارج الأرض الزراعية كما تم إزالة القنطرة لضمان عدم تكرار التعدي.



كما تم إزالة حالة تعدى بالمهد على أرض زراعية عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة ٢٠٠متر بقرية المحاميد قبلى نجع الجبل.



كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعدي مقام على أملاك الآثار بأرمنت الحيط عبارة عمل كشك و ٢ "تندة" لبيع الخضروات، وتم إزالة التعدي بالكامل، كما تم إزالة حوائط منزل مهجور بدون سقف حيث أنها تمثل خطورة داهمة على المواطنين المجاورين للمنزل.



تمت أعمال الإزالة تحت إشراف حجازي النحاس، والمهندس محمد ابراهيم نائبا رئيس المركز، وعطيات طه رئيس قرية المحاميد بحرى، وحجاج السيد جاد الرب مدير إدارة المتابعة، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بحضور تأمين من مركز شرطة أرمنت.