27 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر انطلاق 27 رحلة بالون طائر حملت على متنها 550 سائحا من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس انتعاش الحركة السياحية وتفرد المدينة بتجربة لا مثيل لها.

جاءت الرحلات في أجواء مثالية بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث انطلقت من البر الغربي وسط متابعة دقيقة من سلطات الطيران المدني لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.

وتعد رحلات البالون الطائر واحدة من أبرز التجارب التي يحرص السائحون على خوضها خلال زيارتهم للأقصر، لما توفره من إطلالة بانورامية فريدة على معالم المدينة الأثرية، مثل معابد الكرنك والدير البحري ووادي الملوك، في لحظة نادرة تجمع بين الهدوء والجمال.

وأكد القائمون على تشغيل البالونات أن الإقبال المتزايد من السياح يعكس ثقة متجددة في المقصد السياحي بالأقصر، خاصة في ظل الالتزام الكامل بإجراءات التشغيل الآمن والمعايير الدولية.