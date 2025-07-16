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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالية بالأقصر لتسليم عقود مشروعات التمكين الاقتصادي لـ٢٨٠ مستفيدا

نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية تسليم عقود مشروعات التمكين الاقتصادي لـ ٢٨٠ مستفيداً من مشروع «أنت تقدر»
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية تسليم عقود مشروعات التمكين الاقتصادي لـ ٢٨٠ مستفيداً من مشروع «أنت تقدر»
شمس يونس

شارك الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية لتسليم شهادات وعقود مشروعات التمكين الاقتصادي لعدد ٢٨٠ مستفيداً من مشروع «أنت تقدر» النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، الذي يُنفذ بدعم من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وبالشراكة مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية.

وحضر الاحتفالية محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وأحمد بشير الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة.


وخلال الفعالية، تم توقيع ٣ بروتوكولات تعاون جديدة بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية وكل من جمعية النور للتنمية المجتمعية، وجمعية مصر المنار، وجمعية تنمية المجتمع بالترعة، وذلك بهدف توسيع نطاق الشراكة وتعزيز الجهود المشتركة لتنمية المجتمعات المحلية، وتمكين الشباب والنساء اقتصادياً واجتماعياً عبر توفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية ومشروعات منتجة مستدامة.

وعلى هامش الاحتفالية، شاركت سحر رمضان، إحدى المستفيدات من المشروع، قصتها الملهمة أمام الحضور، مستعرضة رحلة نجاحها في تأسيس مشروعها الخاص الذي بدأ بفكرة بسيطة وتطور بدعم من المؤسسة إلى مشروع منتج يوفر لها ولأسرتها مصدر دخل مستدام ويعزز من دورها كعنصر فاعل في المجتمع.

وأعرب المستفيدون أثناء تسلمهم شهاداتهم وعقود مشروعاتهم الجديدة، عن سعادتهم الكبيرة لبدء مشروعاتهم الإنتاجية، معربين عن امتنانهم للدعم الذي وفرته لهم مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية وشركاؤها، والذي مكنهم من تحقيق حلم امتلاك مشروع خاص يوفر لهم حياة كريمة ومستقبل أكثر استقراراً.

وأكد أحمد بشير الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن «مهنة ومستقبل» تواصل دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ برامج نوعية تستهدف رفع كفاءة الشباب والنساء، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للاندماج الفعّال في سوق العمل وإدارة مشروعاتهم الخاصة.

ووجه شكره لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على دعمها المستمر وثقتها في قدرة المؤسسة على الوصول إلى المستحقين وتنفيذ مشروعات تنموية حقيقية تحدث فرقاً واضحاً في حياة الناس.

من جانبه أوضح محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المبادرات الجادة، التي تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية وتدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

بدوره أكد الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ أن محافظة الأقصر تولي اهتماماً خاصاً ببرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إنشاء لجنة التوظيف في المحافظة التي تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية المختلفة وكافة المهتمين بخلق فرص تشغيل مستدامة.

وثمن الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومؤسسة بنك مصر للتنمية والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وفتح آفاق جديدة لهم نحو مستقبل أفضل وتقديم نماذج ناجحة من الشباب والفتيات ممن تلقوا تدريبات مهنية وحرفية لتنمية مهاراتهم مما ساعدهم على فتح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي تدر دخلا يوفر حياة كريمة لهم، وهي فرص يحتاجها المجتمع في القرى والمراكز بكافة أنحاء المحافظة.

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