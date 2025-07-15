محافظ الأقصر يشيد بمنتجات مجمع الدير الحرفي ويوجّه بتطوير الطريق وتوفير منافذ بيع دائمة

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمجمع الصناعات الحرفية بقرية الدير التابعة لمركز إسنا، أحد النماذج الناجحة للشراكة بين محافظة الأقصر وهيئة تنمية الصعيد، في إطار دعم المشروعات التنموية وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ ورش المجمع واستعرض المنتجات اليدوية، وعلى رأسها الشنط المدرسية والزي المدرسي، التي تقوم بإنتاجها سيدات من أبناء القرية. وأعرب عن إعجابه بجودة الأعمال المعروضة، مؤكدًا أنها تعكس مهارة عالية وتستحق الدعم والتسويق على نطاق أوسع.

المجمع مقام على مساحة 1200 متر مربع، ويضم 8 ورش إنتاجية و3 معارض متخصصة، بالإضافة إلى منظومة حماية مدنية متكاملة وغرف إدارية وأمنية. كما يوفّر نحو 120 فرصة عمل مباشرة، ويعمل بنظام الورديتين. وتم تجهيز ورشتين بخط إنتاج حديث للملابس الجاهزة يضم 38 ماكينة متنوعة.

ووجّه المحافظ خلال الزيارة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تمهيد وإنارة الطريق المؤدي إلى المجمع لتسهيل الوصول إليه.

وتوفير منافذ بيع دائمة داخل وخارج المحافظة لعرض المنتجات الحرفية وتقديم الدعم الفني والتسويقي لرفع كفاءة المشروع وتعزيز استدامته.



وتقدم المحافظ بالشكر لهيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء أ.ح شريف صالح، مثمنًا دورها في إطلاق مشروعات ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس داخل الأقصر.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع الهيئة بالمحافظة، وعلي صادق رئيس مركز إسنا، والمهندس هاني طايع مدير جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر.

يُذكر أن هذه هي الزيارة الثانية للمحافظ للمجمع خلال أقل من عام، ما يعكس اهتمامه الشخصي بتطوير هذا النموذج الإنتاجي المهم ودمجه في منظومة التنمية المستدامة بالمحافظة.