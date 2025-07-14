تموين الأقصر يضبط 400 كجم دواجن فاسدة قبل ترويجها بالأسواق والمطاعم

ضربة جديدة وجهتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ضد محاولات الغش الغذائي، حيث تمكنت حملة تموينية من ضبط 400 كيلوجرام من الدواجن ومجزءات الدواجن الفاسدة ومجهولة المصدر، كانت مخزنة داخل ثلاجة لحفظ المجمدات بشارع الهيلتون بمنطقة الكرنك، تمهيدًا لطرحها في الأسواق والمطاعم دون رقابة أو بيانات صلاحية.

الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف مباشر من الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ضمن خطة مكثفة لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد تم ضبط صاحب الثلاجة لحيازته كميات من الدواجن المتغيرة في خواصها الطبيعية، ومعبأة داخل أكياس بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات تتعلق بالإنتاج أو الصلاحية. وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت حملات المتابعة على المخابز البلدية عن ضبط مخالفات متنوعة، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات في مخبزين، إلى جانب ثلاث مخالفات أخرى تضمنت نقص وزن الرغيف، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة تشغيل داخل المخبز.

وتواصل مديرية التموين بالأقصر جهودها المستمرة لضبط الأسواق، وضمان توفير سلع غذائية آمنة وصالحة للمواطنين.