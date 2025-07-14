محافظ الأقصر يستقبل عددا من المواطنين.. ويؤكد: الصرف الصحي أولوية للتنمية

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، وفدًا من أهالي قرية الشيخ عامر التابعة لمركز ومدينة القرنة، لبحث عدد من المطالب الخدمية والتنموية التي تمس احتياجات الأهالي اليومية.

وخلال اللقاء، عرض أهالي القرية عدة مطالب، جاء في مقدمتها إنشاء محطة صرف صحي، بعد توفير الأرض اللازمة للمشروع، إلى جانب تخصيص قطعة أرض تتبع الري لصالح الوحدة المحلية، لإنشاء مجمع مصالح حكومية يخدم سكان القرية والقرى المجاورة.

كما طالبوا بسرعة تشغيل وحدة الشؤون الاجتماعية، التي تمت الموافقة على إنشائها مسبقًا، وتحسين منظومة الإنارة العامة، وخاصة في الطرق المستحدثة، فضلاً عن إحلال وتجديد كوبري الشيخ الحسان، الذي يمثل شريانًا حيويًا يربط بين عدة قرى ويخدم مقابر المسلمين والأقباط.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر، أن جميع المطالب ستُدرج ضمن أولويات العمل، مشيرًا إلى أن مشروعات الصرف الصحي تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في المناطق الريفية. كما وعد بإجراء زيارة ميدانية قريبة إلى القرية، لمتابعة الأوضاع على الأرض، ووجّه بسرعة عرض المطالب على الجهات التنفيذية المعنية لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن.