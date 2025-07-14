محافظ الأقصر يفتتح مشروعات مياه وصرف صحي بمركز الزينية بعد توقف دام لسنوات

شهد مركز الزينيه بمحافظة الأقصر، اليوم الأثنين ، أجواءً من الفرح والبهجة من المواطنين، بمناسبة افتتاح عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعد سنوات من التوقف، حيث استقبل أهالي ومواطني المركز المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، خلال زيارته لافتتاح هذه المشروعات الحيوية.



بدأت الجولة بافتتاح محطة مياه الشرب بالزينيه قبلي، بعد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شاملة، شملت تحديث الخزانات، وحاويات الترسيب، وإنشاء غرفة جديدة للكلور، إلى جانب تركيب طلمبات ومواتير حديثة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن المحطة ستعمل بطاقة تصميمية تبلغ 5000 متر مكعب يوميًا، لخدمة نحو 50 ألف نسمة في مناطق"الزينية قبلي، الكرنك، نجع الطويل، نجع الصيادين، نجع الحمادين، عزبة جودة، ونجع الجالس" ، وذلك في إطار خطة القضاء على ضعف الضغوط في المناطق الساخنة، خاصة في فصل الصيف.

كما افتتح محافظ الأقصر محطة صرف صحي الزينيه قبلي، بحضور المهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري، مدير التنفيذ بالهيئة، وستخدم المحطة حوالي 21.5 ألف نسمة، ويجري أعمال الصرف من خلالها إلى محطة رفع الزينية بحري، ثم إلى محطة رفع المدامود بحري، وصولًا إلى محطة معالجة صرف الزينية.



ويضم المشروع شبكة انحدار بطول 11 كم، ومحطة رفع بخط طرد قطره 450 مم وطول 1.5 كم.



وعلى هامش الزيارة، عقد المحافظ مؤتمرًا جماهيريًا مع أهالي الزينيه قبلي، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد أبو عيش، رئيس مركز ومدينة الزينيه ، وعدد من القيادات التنفيذية ، حيث استمع خلاله إلى مطالب الأهالي المتعلقة بالتعليم والمدارس والخدمات الحيوية .

ومن أبرز المطالب التي طرحها المواطنون صيانة مدارس وتوصيل مرافق لها ، وإحلال وتجديد لمدارس أخرى، كما طالب المواطنين بتعلية مبنى الإدارة التعليمية بالمركز الذى يحتاج إلى أدوار، والمساحة تسمح بذلك ، كما طالبوا بإنارة الطرق .

وخلال المؤتمر ، أعلن محافظ الأقصر عن رصف الطريق بدءا من محور سمير فرج حتى الطريق الرئيسي لمدخل الزينية بعد الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية، مؤكدًا أنه سيتم تركيب بلاط إنترلوك، كما سيتم رصف الطريق الموازي لقرية الصعايدة العشي، ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالزينيه .

كما أكد محافظ الأقصر على أن خدمات الصرف الصحي ستغطي كافة نجوع الزينية تدريجيًا، واختتم حديثه قائلاً: "مكتبي مفتوح للجميع، وهذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الأمن والاستقرار الذي وفره القائد العظيم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

حضر المؤتمر الجماهيرى المهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء بمحافظة الأقصر ، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.