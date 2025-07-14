استمرار أعمال لجنة تأمين محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

أكد اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، على ضرورة رفع درجات الاستعداد والجاهزية بكافة مواقع الشركة .

وتواصل لجنة تأمين المحطات ، أعمالها الميدانية للمرور على مواقع الشركة المختلفة.

وتأتي هذه الجولات التفقدية برئاسة المهندس محمد عويس أحمد، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث شملت الزيارات الأخيرة إدارات البياضية وشمال الأقصر والطود، وذلك للتأكد من جاهزية مرافق مياه الشرب والصرف الصحي واستمرار عملها بكفاءة على مدار الساعة.

وأكد العاملون بالمواقع التي تمت زيارتها ، التزامهم الكامل بضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين، وتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الإدارة باستمرار أعمال المتابعة الميدانية من خلال اللجان المختلفة، لضمان التأكد من كفاءة تشغيل المحطات ومعالجة أي ملاحظات فنية قد تطرأ.

كما تم التأكيد على تأمين جميع مراحل تنقية مياه الشرب، وضمان مطابقتها للمعايير القياسية من خلال معامل الشركة المجهزة بأحدث الأجهزة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين.