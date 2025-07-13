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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتابع أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بنجع الشيخ

محافظ الأقصر تابع إصلاح كسر خط الصرف الصحي بنجع الشيخ ويوجه بتغيير المواسير لأخرى
محافظ الأقصر تابع إصلاح كسر خط الصرف الصحي بنجع الشيخ ويوجه بتغيير المواسير لأخرى
شمس يونس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في الخط الرئيسي للصرف الصحي بقطر 700 مم بمنطقة نجع الشيخ، وذلك دون انقطاع الخدمة عن المواطنين.

جاءت الاستجابة الفورية من فرق العمل المختصة، بمتابعة ميدانية من المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، واللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، حيث تم الدفع بفرق الطوارئ والمعدات الفنية إلى الموقع، وجرى تنفيذ أعمال الإصلاح بشكل متواصل خلال الليل.

من جانبه، وجّه محافظ الأقصر بضرورة الوقوف على السبب الرئيسي للكسر والعمل على معالجته، لتفادي مشكلات مشابه مستقبلًا، وشدد على إدراج الموقع في خطة الإحلال والتجديد واستبدال المواسير الحالية بمواسير من نوع اخر لمواجهة كافة العيوب الفنية، وذلك بحضور اللواء دكتور  هشام الشيمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر.            

وأكدت الشركة أن الإصلاح تم وسط تنسيق كامل بين الإدارات المعنية، مع اتخاذ كافة التدابير الفنية لضمان عدم تأثر المواطنين أو المرافق المحيطة، ودون التأثير على حركة المرور، في بيئة آمنة وتحت إشراف ميداني من إدارة الشركة، ووفقًا لأعلى معايير السلامة المهنية والبيئية.

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