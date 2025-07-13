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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البدء في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة طريق ترعة سواحل أرمنت بالأقصر

مدينة ارمنت بالاقصى
مدينة ارمنت بالاقصى
شمس يونس

 أعلن أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر عن البدء فى رصف ورفع كفاءة طريق سواحل أرمنت بقرية المريس بمركز الطود بدايًة من حدود القرية شمالًا مع قرية الضبعيه ناحية كوبري سكة الغول حتي حدود القرية جنوبا مع مركز أرمنت.

ياتى ذلك في اطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة سير أعمال مشروعات رفع كفاءة الطرق بالمراكز والمدن،


وتسير أعمال الرصف وفقاً للجداول الزمنية المقررة لها، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر، بتنفيذ أعمال رصف طريق ترعة سواحل أرمنت، لتحقيق السيولة المرورية، والتسهيل على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ، مشددا على ضرورة اتباع أعلى معايير الجودة في التنفيذ طبقا للمواصفات القياسية، والانتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت ممكن طبقًا للجدول الزمني المحدد.

 
وعلى صعيد الاهتمام بقطاع النظافة والتجميل لتحسين المظهر الجمالي واللائق بالمدن والمراكز والقري التابعة للمراكز، أوضح رئيس مركز ومدينة الطود انه تم رفع ٨٤ طن قمامة وتراكمات خلال الحملة الذي قادها رئيس الوحدة المحلية لقرية المريس عبدالرزاق القاضي.


واستهدفت الحملة، نظافة طريق شهر روحه بقرية المريس ابتداء من طريق الشيخ حمد حتي سكة الغول، وتم إزالة التراكمات بالشارع والعمل علي تحسين المظهر الجمالي بمدخل القرية وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين من خلال الخطط المعدة والمكثفة لحملات النظافة والتجميل بالمركز، وذلك في إطار جهود مركز ومدينة الطود لتحسين مستوى النظافة والاهتمام بالبيئة، وتستمر هذه الحملات بشكل دوري لضمان الحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي.

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