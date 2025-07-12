جامعة الأقصر تشارك في منتدى نيشان العالمي للحضارات بالصين .. صور

شاركت جامعة الأقصر في فعاليات منتدى نيشان الحادي عشر للحضارات العالمية، الذي استضافته مدينة تشوفو بمقاطعة شاندونغ الصينية يومي 9 و10 يوليو 2025، بمشاركة أكثر من 560 خبيرًا وأكاديميًا من أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم.

ومثلت الجامعة في هذا الحدث الدولي الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، ورافقها الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور محمد محمود، نائب مدير المكتب.

أكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل في كلمتها خلال المنتدى أهمية تعميق التفاهم بين الحضارات، مشيرة إلى أن العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجًا ملهمًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة.

شددت رئيس الجامعة على ضرورة دعم حركة التبادل الثقافي وتشجيع السفر بين البلدين، بما يعزز من التقارب الحضاري والتفاهم بين الشعبين المصري والصيني.

عقدت الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل لقاءً ثنائيًا على هامش المنتدى مع السيد ليو هاو، نائب مدير مركز نيشان العالمي لدراسات الكونفوشيوسية، والأمين العام لمؤسسة كونفوشيوس الصينية.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين جامعة الأقصر والمؤسسات الصينية المعنية بدراسات الحضارة والثقافة، مع التركيز على إمكانية تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة وتبادل الخبرات.

رحب الجانب الصيني بالمقترحات المقدمة من جامعة الأقصر، وأبدى استعداده لتوسيع آفاق التعاون بما يسهم في تعزيز جسور التواصل بين الحضارتين المصرية والصينية.