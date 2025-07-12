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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضحك وفن وأمل.. اتحاد شباب الأقصر يدعم أطفال السرطان في شفاء الأورمان

"ضحك وفن وأمل.. اتحاد شباب الأقصر يدعم أطفال السرطان في شفاء الأورمان"
"ضحك وفن وأمل.. اتحاد شباب الأقصر يدعم أطفال السرطان في شفاء الأورمان"
شمس يونس

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، اتحاد شباب الأقصر"كيان" لدعم الأطفال مرضى السرطان معنويا والشد من أزرهم طوال رحلتهم العلاجية داخل أقسام المستشفى.

واصطف اتحاد شباب الأقصر، وقدموا عدد من الفقرات الترفيهية والفنية مع الأطفال مرضى السرطان الذين تفاعلوا معهم وارتسمت الابتسامة على وجوههم ، وتعالت الضحكات فرحا بالفعالية التى نظمها (كيان) فيما انتشر أعضاء الاتحاد للحديث مع أهالى الأطفال مرضى السرطان، والتخفيف عنهم ومساندتهم والشد من أزرهم فى لفتة إنسانية تعكس روح الود والتقدير.

ووزع أعضاء الاتحاد، الهدايا والألعاب على مرضى السرطان في مستشفى "شفاء الأورمان" لسرطان الأطفال.

وعبر شباب الاتحاد، عن سعادتهم مؤكدين على أن اليوم كان مميزا و قضينا وقت رائع مع الأطفال المرضي الذين أبدوا سعادتهم بالاحتفالية والالعاب، والمشاركة في توزيع الهدايا.

وارتسمت البهجة والسعادة في عيون الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال.

وقام فريق العلاقات العامة بتنظيم جولة لأعضاء الاتحاد، تفقدوا خلالها أقسام المستشفى المختلفة للتعرف على مراحل العلاج داخل أقسام العلاج الإشعاعي والكيماوي وتجهيزات معمل الباثولوجي والمقر المتكامل لبنك الدم، وغرف العمليات والرعاية المركزة والإقامة الداخلية.

وأشاد أعضاء كيان بالخدمات في المستشفى  كصرح طبي عملاق جاء نجاة لمرضى الأورام السرطانية لمحافظات الصعيد، وتوفير الجهد المادي والنفسي، موجهين الشكر لادارة المستشفى وشفاء الأورمان على الخدمات المميزة التي يتم تقديمها للمرضى بمحافظات الصعيد.

من جانبه عبر محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة اتحاد شباب الاقصر "كيان" لمستشفى شفاء الأورمان والتعرف على الخدمات التى تقدم للمرضى من الأطفال والكبار واتباع أحدث الأساليب العلاجية من خلال الكوادر الطبية المدربة للوصول الى الهدف الاسمى "صعيد بلا سرطان" .

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