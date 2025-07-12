مدير الرعاية الصحية بالأقصر:توفير العلاج في الوقت المناسب مسؤولية لا تقبل التهاون

عقد الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر اجتماعًا تنسيقيًا جديدًا مع القيادات التنفيذية المعنية، وذلك استكمالًا لسلسلة الاجتماعات الدورية لمراجعة موقف توافر الأدوية داخل المنشآت التابعة للهيئة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد شعبان أن توفير العلاج في الوقت المناسب مسؤولية لا تقبل التهاون مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة بشكل يومي لضمان انتظام الصرف وسرعة التدخل الفوري حال وجود أي نقص أو تأخير.

كما تناول الاجتماع استعراضًا شاملاً لحالة سلاسل الإمداد الدوائي داخل الوحدات والمستشفيات مع التأكيد على تكثيف الجولات المفاجئة للصيدليات للتأكد من الالتزام الكامل بضوابط صرف الأدوية وتنفيذ التوجيهات الميدانية.

وأكد مدير الفرع ضرورة الجاهزية المستمرة لجميع الفرق المعنية مع تحديث البيانات والتقارير بشكل لحظي بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط داخل المنظومة الصحية.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية فعالة وآمنة، تضمن حق المواطن في العلاج والرعاية المتكاملة بجودة تليق به.