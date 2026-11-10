القبض على شخص ادعى قيام أشخاص بإضرام النار بمنزله في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله القائم على النشر قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على شقيقه بالضرب وإضرام النيران بمنزله بالبحيرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 31 / أكتوبر المنقضى وحال قيام زوجة شقيقه بإستخدام الفرن المنزلى إمتدت النيران منه وقام بإخمادها فى حينه دون حدوث إصابات أو تلفيات.

وبسؤال شقيق القائم على النشر أيد ما سبق ونفى ما ورد بالمنشور، وعلل إدعاء شقيقه بذلك لإعتقاده الخاطئ بقيام المشكو فى حقهم (3 أشخاص – مقيمين بذات الدائرة) بإضرام النيران بالمنزل لسابقة وجود خلافات بينهم حول المصاهرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





