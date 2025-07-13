وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر يتفقد سير العمل بالوحدات الصحية التابعة لإدارة القرنه

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بجولة مرورية لتفقد سير العمل بالوحدات الصحية التابعة لإدارة القرنه الصحية.

وكان في استقباله الدكتور / أحمد وهيب مدير إدارة القرنه الصحية، حيث استهل جولته بالمرور على وحدة الطارف الصحية وتابع سير العمل

وتواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية.

كما قام بزيارة وحدة الشيخ عامر، للاطمئنان على توافر الأمصال ، والتزام العاملين بالحضور، و الالتزام بمعايير نظافة المكان واتباع الاجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى

وذلك لمتابعة اخر مستجدات العمل والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بضرورة المتابعة الدورية للمؤسسات الطبية.