جولة مفاجئة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بمستشفيات إسنا والكرنك | صور

أجرى الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة.

تضمنت الجولة المرور على مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، ومستشفى الكرنك الدولي، ومجمع الأقصر الدولي الطبي، ومستشفى إيزيس التخصصي، حيث تابع “شعبان” سير العمل داخل أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، إلى جانب التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الفنية على مدار الساعة.

كما حرص مدير الفرع على استطلاع آراء المنتفعين وذويهم موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات لضمان تقديم خدمة طبية متميزة مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في صدارة أولويات الهيئة.

وأكد “شعبان” أن الجولات المفاجئة ستتواصل بشكل دوري لضمان أعلى درجات الجاهزية ومتابعة كفاءة الأداء داخل المنشآت تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة نحو رعاية صحية آمنة ومتقدمة لكل المواطنين.