وكيل تضامن الأقصر: مشروع زراعة القصب بالشتلات يستهدف زراعة 18 فدانا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه في إطار متابعة أعمال مشروع زراعة القصب بالشتلات والري بالتنقيط بقرية المحاميد بحري بمركز أرمنت، والمقام ضمن مشروع "معا من أجل بناء مجتمعات زراعية مستدامة"، والذي يهدف إلى ‏تعزيز الزراعة المستدامة في المنطقة، واستخدام الطاقة الشمسية والري الحديث بالتنقيط، ، والذي يؤدي إلى ‏زيادة إنتاجية القصب وتحسين جودته، والبرنامج ممول من مرفق البيئة العالمية برنامج المنح الصغيرة.



وقام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، و محمد محمد أبوالمجد رئيس قسم الجمعيات بإدارة تضامن أرمنت، والمهندس عبدالسلام إبراهيم مدير الإدارة الزراعية بأرمنت، والمهندس علي محمد مرعزي مدير إدارة الإرشاد الزراعي، بمتابعة أعمال المشروع لتذليل أي عقبات.



وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المشروع يستهدف زراعة 18 فدان قصب بالشتلات، كما تم رفع قدرات ووعي المواطنين من السيدات والرجال على زراعة قصب السكر بالشتلات، ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات المجتمعات الزراعية للتحول نحو الزراعة المستدامة واستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتجددة والرى الحديث، حيث أن جمعية رواد المستقبل للتنمية الاقتصادية بالمحاميد تعمل على عدة قطاعات منها التنمية الإقتصادية والإجتماعية والزراعية والحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة والأسرة والطفل وتمكين الأشخاص ذوى الهمم.