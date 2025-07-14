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إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

البالون الطائر بالاقصر
البالون الطائر بالاقصر
شمس يونس

أعلنت سلطات الطيران المدني في مدينة الأقصر عن إلغاء جميع رحلات البالون الطائر المقررة اليوم الاثنين ، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

 وأوضحت الهيئة أن الرياح القوية كانت السبب الرئيسي في تأجيل الرحلات، ما يشكل خطرًا على سلامة الركاب.

وقامت شركات البالون الطائر بمدينة الأقصر  بإبلاغ الركاب بتأجيل رحلاتهم إلى وقت لاحق بعد تحسن الظروف الجوية، وأنها تتابع عن كثب تطورات الطقس واتخذت كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

و أكدت شركات البالون الطائر  على حرصها التام على اتباع جميع معايير السلامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية حياة الركاب.

وتعتبر رحلات البالون الطائر في الأقصر واحدة من أبرز الأنشطة السياحية في المدينة، حيث توفر للزوار تجربة فريدة من نوعها للاستمتاع بمشاهد بانورامية للآثار الفرعونية والمعابد القديمة .

الأقصر اخبار الاقصر البالون الطائر

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