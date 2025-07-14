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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شفاء الأورمان بالأقصر تعتمد مفرمة النفايات الطبية الحديثة للحد من التلوث البيئي| صور

مستشفى شفاء الأورمان تعتمد مفرمة النفايات الطبية الحديثة كأداة فعالة للحد من التلوث البيئي
مستشفى شفاء الأورمان تعتمد مفرمة النفايات الطبية الحديثة كأداة فعالة للحد من التلوث البيئي
شمس يونس

 قام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر بتشغيل مفرمة متطورة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة،  ضمن خطة المستشفى للتحول إلى منشأة خضراء صديقة للبيئة.

وتُعد المفرمة من أبرز الوسائل الحديثة في إدارة النفايات، حيث تتيح معالجة النفايات الطبية فورياً بطريقة آمنة، ما يساهم في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة المحيطة والحد من التلوث الناتج عن تلك النفايات.

ويأتي هذا التطور الجديد امتدادًا للجهود التي أثمرت سابقًا عن حصول مستشفى شفاء الأورمان على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء في مصر، تقديرًا لالتزامها بالمعايير البيئية والاستدامة في مختلف أنشطتها التشغيلية.

وأكد  محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن المفرمة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة تضمن التخلص من النفايات بشكل فعال دون الإضرار بالهواء أو التربة أو مصادر المياه.

ويأتي اعتماد هذه التقنية في إطار التزام مستشفى شفاء الأورمان بالمعايير البيئية العالمية، وسعيها الدائم لتوفير بيئة علاجية آمنة ونظيفة لجميع المرضى والعاملين والزوار.

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