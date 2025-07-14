رئيس جامعة الأقصر تتفقد اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكلية الفنون الجميلة لمتابعة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة كلٌ من الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، وبحضور الدكتور شريف مراد، أمين عام الجامعة.

واستمعت رئيس الجامعة إلى آراء الطلاب حول مستوى الاختبارات، مشددة على أهمية توفير مناخ نفسي ومعنوي مناسب للطلاب وأولياء الأمور، يضمن أداء الاختبارات في بيئة هادئة ومنظمة.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، على التزام الجامعة الكامل بتطبيق معايير الشفافية والعدالة في تقييم المتقدمين، مشيرة إلى أن اختبارات القدرات مستمرة حتى الخميس الموافق 24 يوليو 2025، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني ضمن استعدادات الجامعة للعام الأكاديمي 2025/2026.