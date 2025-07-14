سكرتير الأقصر يبحث 39 طلب وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح

عقد أحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر لقاء اليوم المفتوح لبحث عدد ٣٩ حالة من طلبات وشكاوى المواطنين ، بحضور حسن عبد الرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية.

ياتى ذلك في ضوء استدامة فتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين للاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتناسب مع القانون وفقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،



من جانبه، أكد "وزيرى" على حرص كافة قيادات المحافظة على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة و مجالس المدن للتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم والاستجابة لشكواهم، ومتابعة سير أعمال الجهات المنوطة وسرعة استجابتها لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن إرضاء المواطنين يعد على رأس أولويات أجهزة المحافظة وضمن معاير تقييم جهود كل الجهات والوحدات المحلية، موجهاً مديرية العمل بمتابعة الترشيحات لفرص العمل لحين الاستلام والتأكيد على جدية فرص العمل التي يتم عرضها.