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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ 5.5 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر

ضبط سيارة محملة ب 5.5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظورة التداول أثناء تهريبها و بيعها في السوق السوداء بمركز أرمنت
ضبط سيارة محملة ب 5.5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظورة التداول أثناء تهريبها و بيعها في السوق السوداء بمركز أرمنت
شمس يونس

نفذت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة لمتابعة موقف السلع الإستراتيجية و الحالة التموينية و الأسواق تحقيقاً للصالح العام بدائرة المحافظة، وذلك بالإشتراك مع إدارة التموين بمركز أرمنت و جهاز حماية المستهلك.

حيث تم ضبط 5.5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية مدعومة من قبل الدولة أثناء تهريبها و قبل بيعها بالسوق السوداء داخل سيارة نقل حيث تم التحفظ على سائق السيارة و اقتياده إلى مركز شرطة أرمنت و التحفظ على السيارة و الأسمدة لحين تصرف النيابة العامة بشأنها و تحرير محضر بالواقعة.


و بإستئناف أعمال الحملة المكبرة، تم ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن و ضبط عدد ٢ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و عدد ١ إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تم التحفظ على المضبوطات و تحرير محاضر للمخالفين و إخطار النيابة العامة بشأنهم.

شارك في الحملة كل من المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل المديرية، و المهندس جبريل بكري محمود، مدير عام التجارة الداخلية، ويوسف محمد و احمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، و جندى سعيد و شريف أحمد، المفتشون بالمديرية.

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