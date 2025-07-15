ضبط سيارة محملة بـ 5.5 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر

نفذت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة لمتابعة موقف السلع الإستراتيجية و الحالة التموينية و الأسواق تحقيقاً للصالح العام بدائرة المحافظة، وذلك بالإشتراك مع إدارة التموين بمركز أرمنت و جهاز حماية المستهلك.

حيث تم ضبط 5.5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية مدعومة من قبل الدولة أثناء تهريبها و قبل بيعها بالسوق السوداء داخل سيارة نقل حيث تم التحفظ على سائق السيارة و اقتياده إلى مركز شرطة أرمنت و التحفظ على السيارة و الأسمدة لحين تصرف النيابة العامة بشأنها و تحرير محضر بالواقعة.



و بإستئناف أعمال الحملة المكبرة، تم ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن و ضبط عدد ٢ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و عدد ١ إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تم التحفظ على المضبوطات و تحرير محاضر للمخالفين و إخطار النيابة العامة بشأنهم.

شارك في الحملة كل من المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل المديرية، و المهندس جبريل بكري محمود، مدير عام التجارة الداخلية، ويوسف محمد و احمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، و جندى سعيد و شريف أحمد، المفتشون بالمديرية.