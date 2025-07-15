عودة التحليق فوق طيبة.. انطلاق رحلات البالون بالأقصر بعد تحسن الأحوال الجوية

انطلقت صباح اليوم الإثنين رحلات البالون الطائر مجددا في سماء مدينة الأقصر، بعد توقف مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، حيث شهدت المدينة تحسنا ملحوظا في الطقس أتاح الفرصة لاستئناف واحدة من أروع التجارب السياحية في مصر.

وشهدت سماء الأقصر اليوم تحليق 25 رحلة بالون على متنها نحو 550 سائحا من مختلف الجنسيات، استمتعوا بمشاهدة المعالم الأثرية الخالدة من أعلى، وسط أجواء آمنة وتنظيم دقيق.

وأعرب المصور خالد سليمان، أحد المصورين المحترفين العاملين بإحدى شركات البالون الطائر، عن سعادته بعودة الرحلات، قائلًا: “مفيش أجمل من لحظة شروق الشمس فوق معابد طيبة، وأنت في قلب السماء وسط ألوان البالونات، بتشوف الأقصر كأنها لوحة مرسومة. كل يوم بنشوف انبهار جديد في عيون السياح، وده بيخلينا نحس بالفخر بكل رحلة بنطلع فيها.”

تعد رحلات البالون الطائر من أبرز التجارب السياحية التي تميز مدينة الأقصر، لما توفره من إطلالة بانورامية ساحرة على المعابد الفرعونية والحقول الخضراء ونهر النيل الخالد.