محافظ الأقصر يفتتح محطة رفع صرف صحي العضايمة وشبكة انحدار المساوية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بإسنا

افتتح المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية العضايمة، إلى جانب شبكة الانحدار بقرية المساوية، التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة.

وجرى تنفيذ المشروع تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع (مصنع المحركات)، وشركة الجيزة للأعمال الكهروميكانيكية.

ويتضمن المشروع محطة رفع، خط طرد، شبكات انحدار ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 100 مليون جنيه، حيث يخدم المشروع قرابة 27800 نسمة من سكان قريتى العضايمة والمساوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والمهندسة رقيه حماد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أركان حرب مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد الله بكري مدير تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب بمحافظة الأقصر، وعلي صادق رئيس مركز ومدينة إسنا.

وخلال اللقاء الجماهيري الذي عُقد مع أهالي القرية، أكد محافظ الأقصر أن مشروع الصرف الصحي هو ركيزة أساسية للتنمية الحقيقية في المجتمع، مشيراً إلى أن المشروع يُجسّد إرادة الشعب ودعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ أن القرية ستشهد قريباً استكمال باقي الخدمات، من توصيل الغاز الطبيعي، وتركيب بلاط الإنترلوك،وتوصيل الوصلات المنزلية، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من هذه الأعمال، سيتم التعاقد على رصف الطرق داخل القرية، ومؤكدًا أن "مكتبي مفتوح للجميع"، ومشددًا على توجيهاته بأهمية التحام المسؤولين المباشر بالمواطنين.

كما أعلن أنه سيتم مراجعة لائحة التعاقد على الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالتعاون مع شركة مياه الشرب، موجهًا رؤساء القرى بوضع برنامج زمني للانتهاء من جميع الخدمات المتبقية.

شهد المؤتمر الجماهيري حضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وضياء البتيتي عمدة قرية العضايمة، وعمد القرى المجاورة، شيوخ وقساوسة، ورجال التعليم والتنفيذيين.

وفي ختام اللقاء، قدم أهالي قرية العضايمة درع تكريم لمحافظ الأقصر تقديرًا لجهوده في تنفيذ المشروعات التنموية بالقرية.